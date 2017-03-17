Псковичам предлагают выиграть путевку в «Артек»

Почта России и ФГБОУ «МДЦ «Артек» объявляют о старте открытого творческого конкурса #ПостОпочте, победители которого получат бесплатную путевку в МДЦ «Артек» в одну из смен 2017 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области, первый детский фестиваль сетевого видео #ПостОпочте был организован «Артеком» и Почтой России в 2016 году в ходе тематической смены «Почта объединяет друзей» на базе детского игрового развивающего центра «Почта Артека». В творческих состязания приняли участие более трех тысяч ребят.

По условиям конкурса восемь медиа-отрядов «Артека» сняли свои ролики о Почте для размещения в сети. Ребята в течение двух недель придумывали, снимали и монтировали интернет-сюжеты о Почте будущего. Лучшие работы были продемонстрированы и отмечены специальными призами во время торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Проект получил свое продолжение и в этом году #ПостОпочте превращается из фестиваля сетевого видео в полноценный Всероссийский творческий конкурс.

Конкурс проводится в трех номинациях:

Номинация «О Почте с любовью»: принимаются текстовые работы о роли почты в жизни конкурсанта. Это могут быть истории из жизни, оформленные в виде письма, рассказа, стихотворения, сообщения в социальных сетях;

Номинация «POSTер»: постеры о почте, оформленные в виде оцифрованных иллюстраций (фото, рисунков, коллажей и т.д.), пригодных для размещения в сети Интернет;

Номинация «ПочтоВидение»: видеосюжеты, которые содержат вокальное выступление конкурсанта с известной песней на почтовую тематику и также могут быть размещены в сети Интернет.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 10 до 16 лет включительно. Для этого необходимо до 30 апреля 2017 года разместить свою авторскую работу в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна в обязательном порядке содержать хэш-тег #ПостОпочте. Один участник может отправить на конкурс только одну работу, а сами творения не должны быть опубликованы ранее на любых ресурсах.

http://artek.org/dlya-partnerov/partners/ С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Источник: Псковская Лента Новостей