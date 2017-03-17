Сегодня: Пятница, 17 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Сергей Стиллавин меняет профессию Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Vesta в марте от 515 900 рублей Форум предпринимателей День национальной гвардии Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков,...10



Законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов прошел первое чтение в Госдуме

17.03.2017 17:18 ПЛН, Псков

Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект о быстрой блокировке дубликатов сайтов, предоставляющих доступ к нелицензионному контенту.

Текст документа был разработан Минкомсвязи, его целью является пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете, сообщает «Интерфакс».

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ. Законопроект вводит понятие «производный сайт в сети Интернет», а также определяет порядок ограничения доступа к таким порталам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов.

Законопроект также обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты, «на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений».

Председатель комитета Леонид Левин подчеркнул, что законопроект направлен на защиту авторских прав в интернете.

«Пираты довольно оперативно создавали "зеркала" тех сайтов, которые были заблокированы, и ставили на них переадресацию. В итоге образовалась законодательная лакуна, и возможность скачивать пиратский контент сохранялась», - сказал Л.Левин.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета заявил, что вследствие принятия законопроекта на основании судебного приказа Московского городского суда блокировка «зеркал» будет осуществляться в течение 5-7 часов с момента обращения правообладателя.

По словам замминистра, для такой оперативной работы при министерстве планируется создать специальную комиссию, которая будет выносить соответствующие заключения. «Удаляя "зеркала", мы, можно сказать, отрубаем головы гидры», - сказал А.Волин.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31