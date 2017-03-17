Законопроект о блокировке «зеркал» пиратских сайтов прошел первое чтение в Госдуме

Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект о быстрой блокировке дубликатов сайтов, предоставляющих доступ к нелицензионному контенту.

Текст документа был разработан Минкомсвязи, его целью является пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете, сообщает «Интерфакс».

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ. Законопроект вводит понятие «производный сайт в сети Интернет», а также определяет порядок ограничения доступа к таким порталам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов.

Законопроект также обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты, «на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений».

Председатель комитета Леонид Левин подчеркнул, что законопроект направлен на защиту авторских прав в интернете.

«Пираты довольно оперативно создавали "зеркала" тех сайтов, которые были заблокированы, и ставили на них переадресацию. В итоге образовалась законодательная лакуна, и возможность скачивать пиратский контент сохранялась», - сказал Л.Левин.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета заявил, что вследствие принятия законопроекта на основании судебного приказа Московского городского суда блокировка «зеркал» будет осуществляться в течение 5-7 часов с момента обращения правообладателя.

По словам замминистра, для такой оперативной работы при министерстве планируется создать специальную комиссию, которая будет выносить соответствующие заключения. «Удаляя "зеркала", мы, можно сказать, отрубаем головы гидры», - сказал А.Волин.

Источник: Псковская Лента Новостей