В Псковской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

На территории Псковской области стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Это ежегодное мероприятие традиционно проводится УМВД России по Псковской области совместно с органами исполнительной власти, местного самоуправления и специалистами сферы профилактики наркомании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, цель его - привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Псковичи смогут также получить консультацию специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.

УМВД России по Псковской области обращается к гражданам с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации - обращайтесь по круглосуточному «телефону доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» - (8112) 59-22-33

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49

Кроме того, сообщение можно отправить по адресу: 60.мвд.рф/request_main, на электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей