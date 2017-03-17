Руководство отдела Росгвардии по Псковской области встретилось с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Происшествия
Опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи» в Пскове
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
В преддверии Дня войск национальной гвардии России, начальник отдела Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов встретился с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на встрече, которая прошла на базе ОМОН, обсуждены вопросы пенсионного, социального и медицинского обеспечения, а также затронуты другие актуальные темы.
Полковник полиции Игорь Иванов отметил, что руководство отдела Росгвардии всегда готово оказать родственникам погибших сотрудников всестороннюю помощь и поддержку.
Источник: Псковская Лента Новостей