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Руководство отдела Росгвардии по Псковской области встретилось с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

17.03.2017 19:10 ПЛН, Псков

В преддверии Дня войск национальной гвардии России, начальник отдела Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов встретился с членами семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на встрече, которая прошла на базе ОМОН, обсуждены вопросы  пенсионного, социального и медицинского обеспечения, а также затронуты другие актуальные темы.

Полковник полиции Игорь Иванов отметил, что руководство отдела Росгвардии всегда готово оказать родственникам погибших сотрудников всестороннюю помощь и поддержку.

Источник: Псковская Лента Новостей



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