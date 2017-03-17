Псковский филиал академии и УФСИН России по Псковской области провели торжественное собрание, посвященное Дню работника уголовно-исполнительной системы

Происшествия
Опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи» в Пскове2
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное собрание, посвященное 138-й годовщине со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в мероприятии приняли участие ветераны уголовно-исполнительной системы, руководство и сотрудники образовательной организации и Управления федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области, представители законодательной и исполнительной властей области и города, силовых структур региона и духовенства.
Открывая торжественное собрание, начальник Псковского филиала академии Юрий Панин и начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь поблагодарили ветеранов за вклад в развитие пенитенциарной системы и воспитании молодежи, которая придет на смену сегодняшним сотрудникам, ответственно несущим службу, с полной самоотдачей выполняющим свой служебный долг.
Сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравили вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко, руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации Псковской области Павел Тельнов, начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов и другие официальные лица, которые в своих выступлениях отметили важность труда сотрудников УИС и большой вклад профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии в подготовке достойной смены и надежного кадрового пополнения.
Ряд сотрудников получили ведомственные награды – медали «За отличие в службе», почетные грамоты Федеральной службы исполнения наказаний.
За добросовестное исполнение обязанностей, успехи, достигнутые в службе и организации учебного процесса, лучшие работники были награждены почетными грамотами областного собрания депутатов и городской думы, администраций области и города Пскова, Главного управления МЧС России по Псковской области и Академии ФСИН России.
Завершилось торжественное мероприятие концертом с участием творческих коллективов города Пскова, образовательной организации и УФСИН России по Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей