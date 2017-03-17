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В Пскове определен «Ученик года-2017»

17.03.2017 20:28 ПЛН, Псков

Сегодня, 17 марта, в Псковском педагогическом комплексе состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Ученик года-2017», который в этом году прошел под знаком Года экологии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, победителем конкурса стал Илья Рыжов (школа №2). Второе место заняла Ольга Васильева (Псковский технический лицей), на третьем месте - ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии Давид Черный. Глава Пскова Иван Цецерский вручил победителям и призерам памятные подарки и Благодарственные письма руководителя муниципалитета.

«Мне приятно было следить за вашими успехами в рамках конкурса. Удивлен уровнем подготовки и креативностью участников, смелостью и продуманностью ваших проектов. Глядя на вас, родилась идея реализации в Пскове масштабного экологического проекта по созданию Парка культуры и отдыха для детей и молодежи. Создавать его мы будем все вместе, это будет народный проект, место под который выберем сообща», - обратился Иван Цецерский к конкурсантам и зрительному залу, который аплодисментами одобрил предложенную идею. Кроме того, Иван Цецерский объявил о наборе тысячи школьных помощников главы города из числа активных ребят для развития областного центра в рамках подготовки к Ганзейским дням 2019 года. Данная инициатива также была одобрена присутствующими.

Свои поздравления и напутствия участникам 17-го городского конкурса «Ученик года» адресовала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова: «За время конкурса вы стали единой командой. Не хочется говорить о занятых вами сегодня местах, каждый из вас - лучший. Вы смелые, креативные, позитивные ребята. Пусть у вас все в жизни получится».

Приветствуя участников конкурса и их учителей, начальник управления образования администрации города Игорь Прокофьев поблагодарил руководство и педагогические коллективы школ, которые представили своих учеников на творческое испытание. Слова благодарности Игорь Прокофьев выразил родителям и одноклассникам участников за поддержку конкурсантов, Псковский педагогический комплекс в лице директора Любови Николаевой - за 17-летнее гостеприимство. Начальник управления образования администрации города поздравил ребят с завершением конкурса и вручил Благодарственные письма и памятные подарки.

Обратилась к ребятам также заместитель начальника управления образования администрации города, председатель конкурсного жюри Светлана Котова. Она вручила конкурсантам специальные призы, отметив индивидуальность и разнообразные таланты и достоинства каждого участника конкурса.

Отметим, всем конкурсантам, не вышедшим в финал, были вручены поощрительные призы от управления образования и от спонсоров. Победители, призеры, финалисты «Ученика года» были также награждены призами от спонсоров.

Напомним, в традиционном конкурсе, посвященном Году экологии в Российской Федерации, приняли участие 21 старшеклассник из учреждений образования города. На протяжении пяти дней ребята участвовали в тренингах и творческих конкурсах, защищали проекты по заданной тематике. Оценивали умения старшеклассников члены компетентного жюри.

Источник: Псковская Лента Новостей



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