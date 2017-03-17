ОНФ обратится в Минздрав РФ с просьбой проверить обоснованность реорганизации более ста медучреждений

Активисты ОНФ выявили более ста случаев реорганизации медицинских учреждений в регионах в рамках проводимой Минздравом РФ оптимизации системы здравоохранения. Большинство из них произошли в сельской местности, где доступность медпомощи существенно ниже, чем в городах. ОНФ передаст данную информацию в Минздрав РФ с просьбой проверить обоснованность проведенной реорганизации медучреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Проблемы реорганизации медучреждений в регионах обсуждались на круглом столе, состоявшемся на площадке Народного фронта, где присутствовали представители Минздрава РФ, врачи и специалисты. Большинство примеров реорганизации, озвученные на мероприятии, оказались негативные. В 64 случаях реорганизация была связана с закрытием учреждений, отделений, либо с уменьшением их мощностей, в 15 – с сокращением коек, в 16 – с сокращением врачей. В 13 регионах в связи с дефицитом кадров власти были вынуждены закрыть медицинские подразделения. Зачастую упразднение медучреждений и сокращение медспециалистов проходило без общественных слушаний. В итоге пострадали местные жители - доступность медпомощи для них существенно снизилась.

Поэтому по итогам обсуждения участники встречи поддержали инициативу ОНФ направить в комитет Госдумы по охране здоровья предложения ко второму чтению законопроекта. Они предусматривают обязательное проведение общественных слушаний при принятии решений о проведении любых организационно-штатных мероприятий в медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения. Также эксперты ОНФ рекомендовали включить в проект закона положение о разработке Минздравом России единого порядка проведения таких общественных слушаний, а также о нормативном закреплении понятия «структурное подразделение медицинской организации».

Как выявили активисты Народного фронта больше всего от нерациональной реорганизации медучреждений пострадали жители Магаданской области. В регионе в результате реорганизации ГБУЗ «Магаданский областной центр планирования семьи и репродукции» и ГБУЗ «Магаданский родильный дом» в 2014-2015 гг. упразднили целый ряд служб: сохранения мужского здоровья (профилактика и лечение), сопровождения беременности, профилактики абортов, психологической помощи семье и подросткам. Были закрыты также отделение скорой медпомощи в поселке Атка Хасынского района, родильное отделение в Хасынской районной больнице, туберкулезное отделение в Северо-Эвенской районной больнице, 4-я детская поликлиника и отделение малой хирургии в поликлинике №3 в Магадане. Ни по одному из этих случаев реорганизации общественных обсуждений не проводилось.

Без общественных слушаний было решено ликвидировать родильное и гинекологическое отделения в Архангельской городской клинической больнице № 7. Министерство здравоохранения Архангельской области обосновывало это решение необходимостью проведения подготовительных мероприятий к вводу в эксплуатацию строящегося областного перинатального центра, однако он до сих пор не заработал.

Без врачебной помощи остались полторы тысячи жителей села Солнечная Поляна, расположенного в Самарской области, где в 2012 г. закрыли поликлинику. Теперь инвалидам и льготникам, чтобы получить бесплатные лекарства приходится объехать практически всю область - попасть на прием к врачу нужно в селе Богатырь (5 км), затем зарегистрировать рецепт в селе Зольное (15 км), после этого поехать в город Жигулевск (55 км) и уже там получить лекарства.

Позитивный опыт реорганизации выявлен в Белгородской области, где на базе трех центральных районных больниц – Яковлевской, Алексеевской и Губкинской – открылись первичные сосудистые отделения для оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, а часть терапевтических коек были перепрофилированы в неврологические. Только в 2016 году в регионе было отремонтировано и построено 233 фельдшерско-акушерских пункта и Центра врача общей практики; приобретено медицинское и медико-технологическое оборудование для оснащения ФАПов и ЦВОПов на сумму более 110,0 млн руб.

«Безусловно, обновления в системе здравоохранения должны быть. Однако эти изменения необходимо тщательно просчитывать и согласовывать с гражданами, поскольку они направлены на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи самим гражданам. Очень часто мы экономим на решениях и переплачиваем в десятки и сотни раз за последствия. По итогам круглого стола мы направим обобщенную информацию в Минздрав России с просьбой принять необходимые меры по устранению выявленных негативных последствий. Также ситуация в регионах показывает, что необходим закон, чтобы обеспечить защиту прав граждан на доступную медицинскую помощь», – сказала член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

Источник: Псковская Лента Новостей