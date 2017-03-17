В Опочке задержана партия кур-несушек без ветеринарных сопроводительных документов

15 марта в г. Опочке на трассе Санкт Петербург - Невель сотрудниками УМВД по Псковской области в ходе рейдовых мероприятий задержано автотранспортное средство, перевозившее партию кур-несушек в количестве 510 голов из Великолукского района в Псковский район без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном управлении ветеринарии Псковской области, это является нарушением п. 2, Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Государственным управлением ветеринарии Псковской области владельцу товара выдано предписание о направлении кур на изолированное содержание по месту назначения, до предоставления ветеринарных сопроводительных документов.

Источник: Псковская Лента Новостей