В Опочке задержана партия кур-несушек без ветеринарных сопроводительных документов

Происшествия
Опубликовано видео следственного эксперимента по делу о нападении на водителя «скорой помощи» в Пскове2
|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
15 марта в г. Опочке на трассе Санкт Петербург - Невель сотрудниками УМВД по Псковской области в ходе рейдовых мероприятий задержано автотранспортное средство, перевозившее партию кур-несушек в количестве 510 голов из Великолукского района в Псковский район без ветеринарных сопроводительных документов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном управлении ветеринарии Псковской области, это является нарушением п. 2, Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
Государственным управлением ветеринарии Псковской области владельцу товара выдано предписание о направлении кур на изолированное содержание по месту назначения, до предоставления ветеринарных сопроводительных документов.
Источник: Псковская Лента Новостей