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Минобрнауки предложило переводить родивших студенток без хвостов на бюджет

17.03.2017 22:52 ПЛН, Псков

Министерство образования и науки России предложило переводить родивших во время обучения студенток колледжей и вузов на бесплатное отделение при условии, что у них не будет академических задолженностей. Проект приказа, размещенный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов вынесен на общественное обсуждение до 1 апреля.

Новая льготная категория граждан, имеющих право переходить на бюджет, в документе указана как «женщины, родившие ребенка в период обучения».

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки, студентки смогут переводиться на бесплатную форму обучения только в том случае, если у них не будет хвостов.

Сейчас право на бюджетное место есть у детей-сирот, инвалидов первой и второй степени, у студентов, утративших одного или обоих родителей в период обучения, и у тех, кто закрыл две предыдущие сессии на оценки «хорошо» и «отлично».

Летом прошлого года некоторые СМИ сообщили, что государство может сократить 40 процентов бюджетных мест в вузах. 1 августа глава департамента информационной политики Минобрнауки Анна Усачева опровергла эту информацию, заявив, что их количество гарантировано федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и не может быть сокращено.

Источник: Псковская Лента Новостей



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