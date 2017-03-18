52 года назад человек впервые вышел в открытый космос

В этот день, 18 марта 1965 года двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту Земли, имея задание провести новый эксперимент – выход человека в открытое космическое пространство. Эта миссия была важной вехой советской космической программы. За выходом в открытый космос следила вся страна.

Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Выбравшись из люка, он легким толчком отделился от корабля и плавно отплыл в сторону на длину троса-фала, соединявшего его с кораблем. Перед возвращением на корабль космонавт снял с кронштейна киноаппарат, намотал на руку фал и вошел в шлюз. Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» был создан специальный скафандр «Беркут».

А сами тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину. Через некоторое время после выхода в открытый космос нашего космонавта Леонова, такой же эксперимент удалось повторить и американцам. 3 июня 1965 года американские космонавты Джеймс Макдиватт и Эдвард Уайт, стартовавшие на космическом корабле «Gemini-4», открыли люк, и Уайт вышел в космос.

Источник: Псковская Лента Новостей