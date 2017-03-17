Андрей Турчак вместе с псковичами отмечает воссоединение Крыма с Россией

В Детском парке проходит праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участие в празднике принимают губернатор Псковской области Андрей Турчак, спикер областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский.

Отметить это радостное событие собрались десятки псковичей, представители трудовых коллективов, учащиеся школ и вузов, члены Молодежного парламента, депутаты областного Собрания.

В праздничном концерте выступили ансамбль 104 Гвардейского десантно-штурмового полка, ансамбль русской песни «Забава», группа «Голубые молнии», коллектив спортивного танца «Уникс» и солисты, учащиеся областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова.

На территории парка развернута торговля от местных ремесленников.

У Церкви Василия на горке любой желающий может сфотографироваться с «вежливыми людьми».

У многих псковичей сегодня по-настоящему праздничное настроение. Так, псковичка Ольга Романова рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что для ее семьи воссоединение России и Крыма - это важное и радостное событие. «В Севастополе живет моя сестра с мужем, когда объявили о подписании документов, мы все ликовали. Наконец, справедливость восторжествовала, люди там реально стали жить лучше. Появилась надежда на будущее», - отметила она.

Напомним, 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Согласно документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей