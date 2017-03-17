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МЧС напоминает – с 18 марта в Псковской области выезд на лед запрещен

18.03.2017 14:15 ПЛН, Псков

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход и выезд людей на транспортных средствах на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер области с сегодняшнего дня, 18 марта 2017 года, запрещён. Об этом издано соответствующее Распоряжение Комиссии Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как отмечают в пресс-службе МЧС по Псковской области, небольшие заморозки по ночам не смогут укрепить подтаявший лёд, а наоборот, могут создать ловушку, когда полынья или прорубь затянется тонкой ледяной коркой, которая сломается под ногами неосторожного человека. Кроме того, прогнозируемое усиление ветра в период с 17 по 19 марта 2017 года может привести к подвижкам ледовых полей образованию значительных трещин и разрывов ледового покрытия. В результате неосмотрительные рыболовы-любители, которые, несмотря на запрет выхода на лёд водоёмов Псковской области, на свой страх и риск отправляются на рыбалку, рискуют оказаться в опасной ситуации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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