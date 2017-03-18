В исправительной колонии №5 прошли соревнования по жиму лёжа при поддержке Великолукской епархии

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
17 марта 2017 года, при поддержке Миссионерского отдела Великолукской епархии и Федерации гиревого спорта Великих Лук, на территории ФКУ исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области прошли соревнования по жиму штанги лёжа, памяти преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского.
Как сообщает пресс-служба Великолукской епархии, главным судьей чемпионата стал мастер спорта международного класса Алексей Канарейкин. Спортсмены соревновались в дисциплине «Русский жим» лежа. Соревнования прошли в спортивном зале исправительной колонии.
Перед началом соревнований руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин посетил часовню Святого Духа, расположенную на территории ИК-5.
Приветствуя участников соревнований, иерей Димитрий пересказал эпизод из жития преподобного Ефрема Сирина, которого грехи юности и Промысл Божий привели в молодости к тюремному заключению, из этого случая будущий святой сделал серьезные нравственные выводы и полностью изменил жизнь, посвятив ее служению Богу и ближним.
Кроме того, иерей Димитрий передал библиотеке исправительной колонии комплект православной литературы, а Федерация гиревого спорта Великих Лук подарила спортсменам два тяжелоатлетических пояса.
По результатам соревнований призеры и победители соревнований были награждены медалями от миссионерского отдела Великолукской епархии.
Источник: Псковская Лента Новостей