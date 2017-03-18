В исправительной колонии №5 прошли соревнования по жиму лёжа при поддержке Великолукской епархии

17 марта 2017 года, при поддержке Миссионерского отдела Великолукской епархии и Федерации гиревого спорта Великих Лук, на территории ФКУ исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области прошли соревнования по жиму штанги лёжа, памяти преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского.

Как сообщает пресс-служба Великолукской епархии, главным судьей чемпионата стал мастер спорта международного класса Алексей Канарейкин. Спортсмены соревновались в дисциплине «Русский жим» лежа. Соревнования прошли в спортивном зале исправительной колонии.

Перед началом соревнований руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин посетил часовню Святого Духа, расположенную на территории ИК-5.

Приветствуя участников соревнований, иерей Димитрий пересказал эпизод из жития преподобного Ефрема Сирина, которого грехи юности и Промысл Божий привели в молодости к тюремному заключению, из этого случая будущий святой сделал серьезные нравственные выводы и полностью изменил жизнь, посвятив ее служению Богу и ближним.

Кроме того, иерей Димитрий передал библиотеке исправительной колонии комплект православной литературы, а Федерация гиревого спорта Великих Лук подарила спортсменам два тяжелоатлетических пояса.

По результатам соревнований призеры и победители соревнований были награждены медалями от миссионерского отдела Великолукской епархии.

Источник: Псковская Лента Новостей