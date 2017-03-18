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В российской столице отметили день святого Патрика

18.03.2017 16:52 ПЛН, Псков

В московских Сокольниках отмечают день святого Патрика. В 2017 году решением Священного Синода Русская православная церковь включила святого Патрика в месяцеслов (церковный календарь) наряду с еще полутора десятками древних святителей из Центральной и Западной Европы.

17 марта отмечается день памяти покровителя Ирландии святого Патрика (St. Patrick's Day). Согласно преданию, он принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. Участники гуляний переодеваются в зеленое, а кто-то даже перекрашивает в этот цвет волосы и лицо.

Праздник давно перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. День святого Патрика празднуют в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне, а в последние годы и в Москве. В петлицу в этот день вдевают клевер - символ Ирландии и удачи.

В День святого Патрика на многих зданиях в ряде стран включают зеленую подсветку. Например, в прошлом году в цвет праздника окрасились Сиднейская опера, Эмпайр-стейт-билдинг, Берлинская телебашня и Пизанская башня. В этом году в Москве также включили зеленую подсветку.

Фото ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей



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