В Петербурге более 3000 человек пришли на митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ

На митинг в Петербурге, который проходит сегодня, 18 марта, собрались более трех тысяч человек, протестующих против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

Как передает «Фонтанка», самый популярный транспарант на Марсовом поле - «В защиту Петербурга». Помимо защиты музея в Исаакиевском соборе, собравшиеся выступают против застройки территории Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки.

Мероприятие проходит без политической символики и лозунгов, под флагами России и Санкт-Петербурга, оно началось с «Гимна великому городу» Глиэра, который считается гимном северной столицы.

Акция приурочена к 30-летию защиты активистами от сноса гостиницы «Англетер» в 1987 году. Сейчас в городе «есть много болевых точек, а зеркалом всех этих проблем стал «исаакиевский вопрос», пояснил журналистам глава комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания города Максим Резник.

Напомним, что правительство Санкт-Петербурга в конце декабря 2016 года распорядилось передать Исаакиевский соборв пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в ГМП «Исаакиевский собор» побывали около 3,9 миллионов туристов.

Фото: Фонтанка.ру

Источник: Псковская Лента Новостей