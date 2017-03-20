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Праздник танца и красоты: в Пскове состоялся Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта»

20.03.2017 11:33 ПЛН, Псков

Люди, не понаслышке знакомые с искусством Терпсихоры, говорят: «Хороший танцор даже лицом танцует». Вот и за кулисами IV Международного турнира по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта» - все богатство детской мимики: радость, счастье, слезы, сосредоточенность, ожидание, нетерпение... Что уж говорить о том, что происходит на танцполе, который расположился в одном из лучших залов города - на втором этаже СРК «Простория»!

Вновь и вновь ведущий объявляет выход пар: номер 36, 251, 60, 49... Самба, венский вальс, ча-ча-ча, медленный вальс. Вновь и вновь разворачивается под пристальным взглядом жюри, родителей и болельщиков прекрасная история о том, что если гармония возможна в этом мире, то она - в движении. В музыке и танце.

***

Как всегда на мероприятиях такого масштаба, на подступах к главному залу царит суета: участники примеряют костюмы, обсуждают выступления, строят планы. У визажистов и парикмахеров - очередь из девочек всех возрастов. Ничего удивительного: турнир - это и состязание, и своего рода выход в свет, а значит, выглядеть надо на отлично. Платья и туфли - как у голливудских звезд, прически - как на подиум! Непокорные вихры и кудри мальчишек укладывают, как могут, мамы. Одежда - как подобает торжественному поводу: костюмы, белые отглаженные рубашки, галстуки-бабочки. Джентльмены, одним словом! Но иногда эти галантные кавалеры на минутку забывают о том, что они - участники турнира, и начинают бегать по окрестным коридорам, закинув для удобства многочисленные медали за спину.

В зале -  атмосфера напряженного внимания. Кто-то уже «отстрелялся», кто-то еще только собирается выступать. Все участники разделены на возрастные категории: вначале свое мастерство показывают самые маленькие спортсмены, а затем - более взрослые и профессиональные. 

Совершенно особая публика - зрители. Это близкие, друзья, одноклассники и, конечно же, мамы. Иначе как многостаночницами их не назовешь: они вдохновляют, фотографируют, снимают видео, одевают, помогают, успокаивают, поддерживают, кормят бутербродами и умудряются заодно присмотреть за более младшими детьми, как-то управляясь и с коляской, и с лаком для волос... У плаката с Прасковьей Молочковой фотографируется семья: восьмилетняя Настя, мама и грудничок на руках. «Я танцую с 5 лет, - рассказывает нам Настя. - Любимые танцы - венский вальс и медленный вальс. Уже есть достижения. Мне очень нравятся бальные танцы, и я, конечно, продолжу заниматься тем, что мне нравится!»

Псковичи Кирилл и Аня - танцоры постарше, более опытные. Может быть, поэтому они такие спокойные и уверенные в себе? Спрашиваем, как они успокаиваются перед выступлением. «Стараюсь поменьше общаться, отхожу куда-нибудь, где не так многолюдно», - говорит Кирилл. «А я думаю, что это не первые мои соревнования, что все будет так же, как всегда, главное - хорошо выступить», - делится Аня. На счету каждого из ребят - успехи в местных соревнованиях, первые места в европейской программе в соревнованиях, проходивших в Великом Новгороде. По их словам, танцору нужны те же качества, что и спортсмену - воля к победе, настойчивость, способность неустанно тренироваться, двигаться к успеху. А что, кстати, нужно для того, чтобы добиться успеха в бальных танцах - интересуемся у ребят. «Надо чем-то выделяться, - объясняет Аня.- Техникой, внешностью».

Не могу не спросить и о том, действительно ли в танцах ощущается недостаток мальчишек. Действительно, соглашается Аня, такая проблема есть. Но вовсе не из-за того, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят». «Просто многие считают, что танцы - занятие для девочек, - замечает спортсменка. - Хотя на самом деле танцевать может кто угодно, тем более спортивные танцы». Если поначалу одноклассники скептически относились к увлечению, говорит Кирилл, то сейчас уже реакция иная: интересуются, поддерживают, одобряют. На дискотеки, кстати, ребята не ходят - нечего там делать, по их мнению. «Я занимаюсь танцами не только для удовольствия, - признается Аня. - Хочу связать с ними свою дальнейшую жизнь».

***

По словам руководителя танцевально-спортивного клуба «Триумф», организатора турнира «Кубок Довмонта» Ольги Гуляс, самому маленькому участнику нынешнего турнира 4 года, самому старшему - 20 лет. «Кубок Довмонта» принимает спортсменов не только из Пскова и области, но также из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Карелии, Московской и Ленинградской областей.

«Турнир проходит в Пскове уже в четвертый раз, - рассказывает она. - В этом году «Кубок Довмонта» отличается особенным размахом: впервые у нас такое большое количество участников и регионов. Хочется поблагодарить наших спонсоров за поддержку, оказанную в ходе организации и проведения мероприятия».

Отвечая на вопрос о том, чем для нее стал «Кубок Довмонта» за годы существования, Ольга Гуляс улыбается: «Для нас это всегда праздник. Турнир стал очень значимым в танцевальной жизни Пскова: дети готовятся именно к нему, меняют имидж, покупают новые костюмы, больше тренируются. Сложности, если и возникают, то исключительно в процессе организации такого масштабного мероприятия, но все проблемы преодолимы и незначительны в сравнении с тем удовольствием, которое получаешь от этого события».

Конечно же, «Кубок Довмонта» - это праздник и для спонсоров. В частности, представители Псковского городского молочного завода (торговая марка «Прасковья Молочкова») отметили, что поддерживают данное мероприятие уже не в первый раз: «Посмотрите, какое красивое событие! Сотни юных танцоров из разных городов показывают настоящее искусство. Мы поддерживаем все инициативы, связанные со здоровым питанием и здоровым образом жизни! Согласитесь: в зале, где проходят соревнования, особенно чувствуется правильность слов «Дети - наше будущее!» И наблюдая за танцорами, понимаешь, что будущее это прекрасно!»

 

На последнем фото - пара, завоевавшая кубок турнира

***

Музыка плывет по залам, коридорам и пространствам «Простории»: турнир продолжается. Вновь и вновь ведущий объявляет выход пар: номер 36, 251, 60, 49... Самба, венский вальс, ча-ча-ча, изящные движения рук, четкие танцевальные па. Жюри придется серьезно поработать, чтобы выбрать из этих 359 пар лучшие. Но таковы условия игры: для того чтобы выиграть конкурс, не обязательно танцевать хорошо. Достаточно танцевать лучше других.

ФОТОрепортаж с турнира ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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