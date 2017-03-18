В российской столице более 150 тысяч человек приняли участие в фестивале «Весна»

Фестиваль «Весна», посвященный трехлетней годовщине вхождения Крыма с состав России, закончился массовым пением гимна РФ и красочным салютом на Университетской площади перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах. По оценкам организаторов, участие в фестивале приняли более 150 тысяч человек.

Фестиваль проводится по инициативе представителей студенческих организаций столичных вузов при поддержке правительства Москвы. С самого утра и на протяжении всего дня около главного здания МГУ проводились творческие мастер-классы и спортивно-развлекательные мероприятия.

Позже вечером на Университетской площади собралось множество людей, чтобы посмотреть праздничный концерт, в котором принимали участие звезды отечественной эстрады: Денис Майданов, Валерия, группы «Фабрика», «Любэ», «Градусы» и другие.

Также перед собравшимися выступили лидеры трех парламентских фракций — «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.

Источник: Псковская Лента Новостей