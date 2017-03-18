В российской столице более 150 тысяч человек приняли участие в фестивале «Весна»

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Фестиваль «Весна», посвященный трехлетней годовщине вхождения Крыма с состав России, закончился массовым пением гимна РФ и красочным салютом на Университетской площади перед главным зданием МГУ на Воробьевых горах. По оценкам организаторов, участие в фестивале приняли более 150 тысяч человек.
Фестиваль проводится по инициативе представителей студенческих организаций столичных вузов при поддержке правительства Москвы. С самого утра и на протяжении всего дня около главного здания МГУ проводились творческие мастер-классы и спортивно-развлекательные мероприятия.
Позже вечером на Университетской площади собралось множество людей, чтобы посмотреть праздничный концерт, в котором принимали участие звезды отечественной эстрады: Денис Майданов, Валерия, группы «Фабрика», «Любэ», «Градусы» и другие.
Также перед собравшимися выступили лидеры трех парламентских фракций — «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.
Источник: Псковская Лента Новостей