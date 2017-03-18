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В Великом Новгороде откроется детский технопарк «Кванториум»

18.03.2017 21:23 ПЛН, Псков

Сеть детских технопарков «Кванториум» в России к концу года будет насчитывать 50 учреждений, считая тот, который откроется в Новгородской области. Об этом сообщила журналистам в Великом Новгороде генеральный директор Республиканского мультимедиа центра Марина Ракова, обсудившая по приглашению врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина процедуру создания детского технопарка в регионе.

«До конца этого года в стране появится 50 «Кванториумов», - сказала она, отметив, что для детских парков разработано 13 научно-естественных и технических направлений, и для каждого региона выбирается то, которое соответствует экономическим и промышленным особенностям региона.

По информации ТАСС, в Новгородской области приоритетными будут являться IT-направление, биологическое в части генетики и селекции в сельском хозяйстве, нано-технологии в части новых материалов, промышленный дизайн и робототехника.

Как отметил врио губернатора Андрей Никитин, в Великом Новгороде «Кванториум» будет выполнять функцию поддержки всех талантливых детей Новгородской области. «Это не просто детский технопарк, но и методологический центр всей системы дополнительного образования, - уточнил он. - У наших детей, которым 10-13 лет, должна быть возможность применить себя здесь, в Новгородской области, заниматься новой экономикой».

Новгородская область и Республиканский мультимедиа центр подписали соглашение о создании «Кванториума» на Российском инвестиционном форуме в Сочи в этом году.

Детские технопарки «Кванториум» - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, они нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. С помощью занятий в таком парке дети и молодежь смогут ускоренно развивать свой научно-технический потенциал.

Источник: Псковская Лента Новостей



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