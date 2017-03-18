Псковский профсоюз работников жизнеобеспечения поздравляет всех сотрудников ЖКХ с их профессиональным праздником

Председатель Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов поздравил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 19 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

«Маленькое счастье каждого человека зависит не только от его собственных трудов, но и от многих внешних факторов, в том числе от качества предоставляемых ему коммунальных услуг. В наших домах должен быть свет, горячая вода, хорошее обслуживание. В День работников ЖКХ я хочу поблагодарить тех, кто делает нашу жизнь комфортнее и светлее, и пожелать им всего наилучшего!» — сказал Игорь Иванов.

Напомним, что День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации празднуют в третье воскресенье марта. В преддверии праздника в большей части ресурсоснабжающих организаций на территории Псковской области прошли торжественные собрания трудовых коллективов, в ходе которых работники коммунального хозяйства принимали поздравления от профсоюза, администрации Псковской области и администрации города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей