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Псковский профсоюз работников жизнеобеспечения поздравляет всех сотрудников ЖКХ с их профессиональным праздником

19.03.2017 09:56 ПЛН, Псков

Председатель Псковской областной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов поздравил сотрудников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 19 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

«Маленькое счастье каждого человека зависит не только от его собственных трудов, но и от многих внешних факторов, в том числе от качества предоставляемых ему коммунальных услуг. В наших домах должен быть свет, горячая вода, хорошее обслуживание. В День работников ЖКХ я хочу поблагодарить тех, кто делает нашу жизнь комфортнее и светлее, и пожелать им всего наилучшего!» — сказал Игорь Иванов.

Напомним, что День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации празднуют в третье воскресенье марта. В преддверии праздника в большей части ресурсоснабжающих организаций на территории Псковской области прошли торжественные собрания трудовых коллективов, в ходе которых работники коммунального хозяйства принимали поздравления от профсоюза, администрации Псковской области и администрации города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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