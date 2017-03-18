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Зарплату от 20 тысяч рублей и льготы обещают псковичам, желающим послужить в полиции

19.03.2017 10:06 ПЛН, Псков

УМВД России по городу Пскову приглашает граждан, отслуживших в Вооруженных силах РФ, на службу в отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на должности: полицейский, полицейский (водитель), полицейский (кинолог).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Дополнительно для граждан, претендующих на должность полицейского (кинолога): прошедшие специальную подготовку и имеющие документ о кинологическом образовании, полученном в системе РКФ, заверенный нотариально или кинологической организацией.

Заработная плата от 20 тысяч рублей, обеспечивается материальная помощь к отпуску. Предоставляются все социальные льготы: льготная выслуга лет (20 лет, с учетом службы в Вооруженных силах), пенсионное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Псков, 
ул. Новгородская (район «Любятово»), д. 7, каб. 32, тел. 29-25-73

Источник: Псковская Лента Новостей



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