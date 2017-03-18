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УМВД России по Псковской области напоминает телефон круглосуточной «горяейя линии»

19.03.2017 11:09 ПЛН, Псков

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

С его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

Контактный телефон: (8112) 59-22-33.

Источник: Псковская Лента Новостей



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