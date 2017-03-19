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Работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ поздравил с профессиональным праздником Александр Котов

19.03.2017 13:49 ПЛН, Псков

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд не знает выходных. «Блага цивилизации», сервис и комфорт, ставшие для современного человека неотъемлемой и привычной частью повседневной жизни, создаются каждодневной и напряжённой работой сотен и тысяч профессионалов своего дела: «коммунальщиков», ремонтников, парикмахеров, портных и многих других специалистов отрасли.

Позвольте выразить многочисленному профессиональному сообществу работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства региона искреннюю признательность за непростой, но такой нужный людям труд!

Желаю вам слаженной и бесперебойной  работы! Здоровья, удачи и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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