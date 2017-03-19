Работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ поздравил с профессиональным праздником Александр Котов

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником.
«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд не знает выходных. «Блага цивилизации», сервис и комфорт, ставшие для современного человека неотъемлемой и привычной частью повседневной жизни, создаются каждодневной и напряжённой работой сотен и тысяч профессионалов своего дела: «коммунальщиков», ремонтников, парикмахеров, портных и многих других специалистов отрасли.
Позвольте выразить многочисленному профессиональному сообществу работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства региона искреннюю признательность за непростой, но такой нужный людям труд!
Желаю вам слаженной и бесперебойной работы! Здоровья, удачи и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.
Источник: Псковская Лента Новостей