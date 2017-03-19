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В Псковской области в понедельник ожидается облачная погода и дождь

19.03.2017 14:12 ПЛН, Псков

В понедельник, 20 марта, на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ожидается ветер южных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -3…+2, днем +3…+8 гр. С.

Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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