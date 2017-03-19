В Псковской области в понедельник ожидается облачная погода и дождь

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
В понедельник, 20 марта, на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ожидается ветер южных направлений 3-8 м/сек.
Температура по области: ночью -3…+2, днем +3…+8 гр. С.
Атмосферное давление низкое.
Источник: Псковская Лента Новостей