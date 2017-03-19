Епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил панихиду по всем усопшим православным христианам

18 марта, в день поминовения усопших, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию и панихиду в Свято-Тихоновском соборе Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационно-аналитическом отделе Великолукской епархии. По окончании литургии епископ Сергий в сослужении клириков собора совершил Великую панихиду по всем усопшим православным христианам.

После окончания богослужения епископ Сергий обратился к своей пастве с проповедью о совершаемом сегодня всей православной Церковью поминовении усопших, уделив особое внимание необходимой регулярной молитве о всех наших почивших родственниках и близких.

«Смерть страшит человека, кровь стынет в жилах, леденеет сердце, когда человек помышляет о смерти. Почти каждый день мы встречаемся со смертью! Если бы наш Господь не был Богом живых, то мы, наверное, в отчаянии встречали бы смерть своих близких и свою собственную. Господь говорит нам, что смерти нет и мы не умрем никогда! Вспоминая усопших, мы с любовью молимся о них и просим Господа, чтобы он простил им грехи вольные и невольные и упокоил в Своём небесном доме как своих дорогих детей» - сказал епископ Сергий.

Завершая проповедь, епископ Сергий поблагодарил всех богомольцев за участие в Божественной литургии, поздравил всех причастников с причастием Святого Тела и Крови Христовых и преподал святительское благословение.

Напомним, что вторая, третья и четвертая субботы Великого поста - это дни всеобщего поминовения наших братьев и сестер, отошедших в вечность. В великопостные дни Церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми, но и с умершими, совершать в назначенные дни молитвенные поминовения отошедших от настоящей жизни. Кроме того, субботы этих седмиц назначены Церковью для поминовения усопших еще и по той причине, что в седмичные дни Великого поста заупокойных поминовений не совершают (сюда относятся заупокойные ектении, литии, панихиды, поминовения 3-го, 9-го и 40-го дня по смерти, сорокоусты), так как ежедневно не бывает полной Литургии. Чтобы не лишить умерших спасительного предстательства Церкви, в дни святой Четыредесятницы и выделены указанные субботы.

Источник: Псковская Лента Новостей