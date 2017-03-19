Профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе провели в Пскове

В воскресенье, 19 марта, сотрудники МЧС России провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе по адресу г. Псков, ул. Мичуринская.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были распространены информационные листовки в количестве 40 штук, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения нормам и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и газового оборудования, а также по предотвращению палов травы, проинструктировано в области пожарной безопасности 11 человек.

До граждан доведена информация по уборке территорий от горючего мусора и о запрете выжигания сухой растительности, граждане проинформированы об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

Источник: Псковская Лента Новостей