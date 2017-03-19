Профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе провели в Пскове

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
Источник: Псковская Лента Новостей