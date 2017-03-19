Сегодня: Воскресенье, 19 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Vesta в марте от 515 900 рублей Сергей Стиллавин меняет профессию День национальной гвардии Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков,...19



Профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе провели в Пскове

19.03.2017 19:19 ПЛН, Псков

В воскресенье, 19 марта, сотрудники МЧС России провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе по адресу г. Псков, ул. Мичуринская.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были распространены информационные листовки в количестве 40 штук, проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения нормам и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и газового оборудования, а также по предотвращению палов травы, проинструктировано в области пожарной безопасности 11 человек.
 
До граждан доведена информация по уборке территорий от горючего мусора и о запрете выжигания сухой растительности, граждане проинформированы об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31