Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу H3N2 придет более опасный вирус гриппа B.

Об этом она заявила в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Несмотря на то что эпидемиологический сезон завершается, в Роспотребнадзоре призвали россиян не расслабляться.

«Он (вирус гриппа B) гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую», — рассказала Анна Попова.

Источник: Псковская Лента Новостей