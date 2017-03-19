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Глава Роспотребнадзора рассказала о волне опасного вируса гриппа B

19.03.2017 20:07 ПЛН, Псков

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу H3N2 придет более опасный вирус гриппа B.
 
Об этом она заявила в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.
 
Несмотря на то что эпидемиологический сезон завершается, в Роспотребнадзоре призвали россиян не расслабляться.
 
«Он (вирус гриппа B) гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую», — рассказала Анна Попова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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