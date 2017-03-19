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Правительство отказалось поддержать закон об ограничении торговли спиртным

20.03.2017 08:45 ПЛН, Псков

Законопроект о запрете на продажу алкоголя в магазинах, находящихся в жилых домах получил отрицательный отзыв правительства. Члены кабмина сочли, что такая мера нанесет удар по торговым точкам и приведет к росту числа контрафактной продукции, пишет газета «Известия».

Решение по поводу законопроекта коммунистов Рашкина, Обухова и Корниенко вынесла правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Депутаты КПРФ намеревались уменьшить доступность продажи спиртного и, как следствие, число случаев нарушения общественного порядка. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что каждое третье преступление 2015 года совершалось в состоянии алкогольного опьянения.

Отзыв правительства за подписью вице-премьера Сергея Приходько отмечает, что в само понятие «встроенных и пристроенных нежилых помещений многоквартирных жилых домов», где расположены магазины, не определено в законе, а значит может привести к проблемам с применением новых правил.

«Кроме того, алкоголь позволяет небольшим магазинам сохранить рентабельность своей деятельности и реализовывать низкомаржинальные социально значимые товары, такие как хлеб и молоко», — говорится в отзыве.

Также в документе содержится предположение, что уменьшение количества точек, где торгуют спиртным, приведет к распространению суррогатной продукции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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