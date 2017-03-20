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Международный день счастья отмечается 20 марта

20.03.2017 10:27 ПЛН, Псков

20 марта отмечается Международный день счастья (International Day of Happiness). Как пишет calend.ru, в 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила этот праздник с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей планеты. 
 
Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека. И ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе путем проведения просветительских мероприятий.
 
Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития станет устойчивый экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты. Кроме этого, ООН утверждает, что для достижения глобального состояния счастья на планете необходимо поддерживать экономический рост социальными и экологическими программами. 
 
Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны - Бутана (Bhutan). Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире - чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется национальное благосостояние граждан. Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны. Также для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды в разных странах мира, в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья (Happy Planet Index). Явление счастья изучается такими науками как философия, этика, психология, а также богословием. Физиологи изучают счастье в тесной связи с так называемыми «гормонами счастья» - эндорфинами, серотонином и дофамином. На протяжении тысячелетий тема счастья предоставляет широчайший простор для творчества поэтам, художникам, музыкантам, артистам. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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