Пациенты Опочецкой межрайонной больницы возмущаются переводом гинекологии из отремонтированного отделения в «неприглядное»

Пациенты Опочецкой межрайонной больницы возмущаются переводом гинекологии из отремонтированного отделения в бывшее отделение второй хирургии, которое находится в «неприглядном состоянии».

«Несколько лет назад в гинекологическом отделении больницы был сделан прекрасный ремонт: просторная процедурная, душевая кабина, уютные и чистые палаты, отзывчивый и внимательный персонал! Сейчас издан приказ о переводе гинекологического отделения в бывшие отделение второй хирургии. Все больные, находящиеся в гинекологическом отделение в состояние паники!» - отметила опочанка в группе города в социальной сети «ВКонтакте».

«Отделение, в которое нас переводят, находится, мягко говоря, в неприглядном состоянии. Ремонта там не было уже давно! Рамы вываливаются, стены и потолки осыпаются, рваный линолеум, но самое главное - это отсутствие необходимых удобств. Нет горячей воды, лестница на второй этаж очень крутая, что очень неудобно для беременных женщин, лежащих на сохранении. К тому же, на лестнице стоит очень неприятный запах», - рассказала пациентка.

«Мы отказываемся переходить в это отделение на том основании, что условий для больных там никаких нет!» - заключила горожанка.

Источник: Псковская Лента Новостей