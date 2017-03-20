Законопроект о едином порядке оказания юридической помощи адвокатами по назначению внесен в Госдуму

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение Госдумы законопроект об определении единого порядка оказания юридической помощи адвокатов, назначенных государством в судебном процессе, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Законопроект устанавливает, что порядок оказания юридической помощи назначенных адвокатов определяет Федеральная палата адвокатов. Региональные же адвокатские палаты со своей стороны организуют юридическую помощь в случае назначения необходимости защиты подсудимого государством в соответствии с тем порядком, который был определен Федеральной палатой адвокатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в соответствии с действующей редакцией закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ порядок оказания юридической помощи адвокатами по назначению в уголовном судопроизводстве определяется адвокатскими палатами регионов. В связи с этим в России отсутствует единообразный порядок деятельности адвокатов - защитников по назначению в уголовном судопроизводстве, говорится в пояснительной записке. В каждом регионе в этом вопросе есть свои особенности.

Вместе с тем автор указывает на то, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ присутствует положение о том, что порядок назначения защитников определяется советом Федеральной палаты адвокатов.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить повышение качества юридической помощи, оказываемой адвокатами - защитниками по назначению, а также приведет к единообразному регулированию данного вида адвокатской деятельности на всей территории Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

Источник: Псковская Лента Новостей