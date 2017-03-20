Путин утвердил членов президентской «квоты» Общественной палаты РФ - указ

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил членами Общественной палаты РФ 40 человек, составляющих президентскую «квоту», сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Нынешнего секретаря ОП Александра Бречалова среди них нет.

В соответствии с документом, членам ОП, утвержденным настоящим Указом, совместно с членами Общественной палаты, делегированными от общественных палат субъектов РФ, поручено приступить к формированию Общественной палаты в полном составе.

В последний раз состав ОП был изменен в 2014 году.

В президентскую «квоту» попали 17 человек из нынешнего состава ОП РФ, сообщает «Интерфакс».

Среди них Санжай Лама, постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в городе Москве Андрей Бальжиров; директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик Российской академии наук Лео Бокерия; президент Федерации еврейских общин России Александр Борода; президент благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI века против войн», Герой РФ Вячеслав Бочаров.

Места в ОП, согласно указу, сохранили также певица, президент благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкая; муфтий, председатель Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона России «Московский Муфтият» Альбир Крганов; зампредседателя совета Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева; председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе.

В ОП снова вошли также президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин; директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова; член правления некоммерческой организации «Национальный союз производителей молока» Евгения Уваркина.

В новом составе ОП сохранили свои места: зампредседателя научного совета «Всероссийского центра изучения общественного мнения» Иосиф Дискин; скульптор, председатель «Союза художников России» Андрей Ковальчук; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда; первый зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов; первый зампредседателя правления «Российского фонда мира» Елена Сутормина; и президент ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» Игорь Шпектор.

Среди новых членов ОП РФ - президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова и президент Международной общественной организации «Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

Членами ОП РФ также стали главврач московской «Психиатрической клинической больницы №1 им. Алексеева» Георгий Костюк и директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского Московского государственного университета им. Ломоносова, академик Российской академии наук (РАН) Владимир Скулачев.

В новый состав палаты вошли также кинорежиссер, народный артист РФ Владимир Хотиненко, шахматист, гроссмейстер России Сергей Карякин и волейболист, заслуженный тренер России Владимир Алекно.

Среди новых членов ОП РФ - президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

Новыми членами ОП РФ стали ректор «Московского авиационного института (национального исследовательского университета)», академик РАН Михаил Погосян, ректор «Российского государственного социального университета», член правления «Российского союза промышленников и предпринимателей» Наталья Починок, вице-президент по корпоративным отношениям общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» Марина Янина и зампредседателя «Союза машиностроителей России», академик РАН Борис Алешин.

Среди новых членов ОП РФ - председатель координационного совета «Ассоциации учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова, гендиректор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко, президент «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Алексей Аветисов, сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, первый зампредседателя «Федерации независимых профсоюзов России» Сергей Некрасов, гендиректор автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская Гуманитарная Миссия» Евгений Примаков, гендиректор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис» Александр Ткаченко, президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, председатель экспертного совета «Союз российских городов» Андрей Максимов.

В целом, по сравнению с прошлым списком «президентской квоты» в Общественной палате значительно выросло число представителей экспертного сообщества, в том числе, в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, экологии, добровольчества и благотворительности.

По «президентской квоте» в состав ОП войдут три академика РАН и один академик РАМН, есть эксперты в сфере информационных технологий, машиностроения, обрабатывающих отраслей, агропромышленного комплекса, сферы ЖКХ.

Соотношение мужчин и женщин в «президентской квоте»: примерно 3 к 1. Однако в абсолютном значении количество женщин выросло с 10 человек в предыдущем составе ОП до 12 - в новом.

Источник: Псковская Лента Новостей