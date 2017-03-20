Начинается видеотрансляция новой программы «Постскриптум»

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Ее ведущие - Надежда Назаренко и Алексей Семенов - вспоминают главные события прошедшей недели и пытаться разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.
Сегодня они планируют обсудить следующие темы:
Программа выходит в прямом эфире, любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.
Источник: Псковская Лента Новостей