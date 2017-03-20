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Начинается видеотрансляция новой программы «Постскриптум»

20.03.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ее ведущие - Надежда Назаренко и Алексей Семенов - вспоминают главные события прошедшей недели и пытаться разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.

Сегодня они планируют обсудить следующие темы:

  • Полгода до сентябрьских выборов
  • Политическое движение со вкусом «Открытой России»
  • Почему стали появляться идеи о возвращении монархии в нашей стране?
  • Три года со дня вхождения Крыма в состав России
  • Профсоюзы требуют повысить зарплаты бюджетникам
  • Псков - город убитых дорог

Программа выходит в прямом эфире, любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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