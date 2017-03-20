Администрация области вновь отказала псковским профсоюзам в проведении пикета за индексацию на Октябрьской площади в Пскове

Администрация Псковской области вновь не согласовала заявку псковских профсоюзов на проведение пикета за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы региона у памятника княгине Ольге на Октябрьской площади в Пскове. По информации заведующего отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, причина отказа та же, что была озвучена неделю назад при подаче первой заявки - другие заявители уже получили согласование на проведение своих мероприятий у памятника Ольге на Октябрьской площади.

Профактивистам рекомендовано провести акцию у другого памятника княгине Ольге - перед гостиницей «Рижская». Но Псковский облсовпроф принял решение организовать 22 марта очередной пикет за индексацию на ступенях Дома культуры профсоюзов (площадь Ленина, 1). «Ситуация с отказом в проведении пикета для нас не стала новостью, мы, безусловно, имели запасной план проведения данного публичного мероприятия: в результате совещания с областными организациями отраслевых профсоюзов Псковский облсовпроф принял решение провести очередной пикет на ступенях Дома культуры профсоюзов, единственным собственником которого является Псковский областной совет профессиональных союзов. Данное решение существенно упрощает для нас процедуру согласования проведения публичной акции. Мы просто уведомляем администрацию области и контрольно-надзорные органы о проведении мероприятия в этом месте. В соответствии со статьей 12 закона о публичных мероприятиях оснований для отказа у них быть не может, поскольку сам собственник, а им являются профсоюзы, не возражает против проведения такого мероприятия», - заявила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

«Наш профсоюзный актив в количестве 50 человек уютно разместится на ступеньках нашего объекта. И мы в ходе этой публичной акции сможем донести наше мнение по ситуации с индексацией должностного оклада работников бюджетной сферы до большего количества людей», — добавила Ульяна Михайлова.

При этом она выразила мнение, что «серия отказов со стороны администрации Псковской области в разрешении проводить публичные акции в центре Пскова подрывает авторитет органов исполнительной власти в целом и наносит репутационный вред губернатору лично». «Наша общественная организация представляет реальных людей, и, на мой взгляд, крайне провокационно по отношению к ним переносить проведение публичных акций из центра города под предлогом того, что данные места уже заняты другими представителями общественности. А по факту мы видим, что там появляются 2-3 человека с листовками второстепенного значения», - заключила Ульяна Михайлова.

Напомним, что президиум Псковского облсовпрофа принял решение проводить с 15 марта по 15 апреля 2017 года в Пскове и в Великих Луках еженедельные пикеты в поддержку требования бюджетников об индексации их должностных окладов. 15 марта пикет в Пскове прошел у гостиницы «Рижская», в Великих Луках - на площади Рокоссовского, также в областном центре в этот день прошли одиночные пикеты молодых профсоюзных активистов.

16 марта пикет за индексацию зарплат псковских бюджетников прошел в Острове, 17 марта - в Порхове.

Добавим, что 1 мая 2017 года профсоюзные активисты намерены провести в Пскове митинг - в соответствии с Постановлением Президиума СОП Псковский облсовпроф «О первомайских мероприятиях и подготовке весенних коллективных действий профсоюзов».

Источник: Псковская Лента Новостей