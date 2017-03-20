Tele2 увеличила доступность сигнала на 30% с помощью системы SON

Tele2 улучшила качество связи с помощью интеллектуальной системы SON (Self-Organizing Network). Новое решение позволяет автоматически настраивать работу сети и обеспечивать голосовые услуги и передачу данных при повышенных нагрузках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Tele2 первой из российских операторов внедрила систему SON во всех регионах присутствия, в том числе в Псковской области. Высокотехнологичное решение автоматически анализирует параметры работы сети и оптимизирует взаимодействие базовых станций Tele2.

Всего за несколько месяцев после запуска системы количество голосовых обрывов в сети 3G Tele2 сократилось в среднем на 25%, а доступность сигнала улучшилась более чем на 30%. При годовом росте интернет-трафика пользователей пакетных тарифов в 3,5 раза внедренная система позволяет поддерживать среднюю скорость передачи данных в 3G-сети на стабильно высоком уровне.

SON помогает инженерам Tele2 в режиме реального времени эффективно управлять инфраструктурой - отслеживать изменения трафика, определять приоритеты, корректировать работу сети для расширения емкости и компенсации недостаточного покрытия.

Источник: Псковская Лента Новостей