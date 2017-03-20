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В Пскове бойцы ОМОН провели день открытых дверей для студентов ПсковГУ

20.03.2017 13:40 ПЛН, Псков

Бойцы ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области в преддверии Дня войск национальной гвардии провели день открытых дверей для студентов Псковского государственного университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, знакомство с отрядом началось с краткого экскурса в историю создания подразделения. Ребятам рассказали об основных этапах становления отряда и о последних изменениях, произошедших в ходе формирования Росгвардии.

Затем учащимся показали новейшие образцы стрелкового вооружения, специальных средств, средств связи, а также познакомили с особенностями службы. Студенты с интересом примерили на себя экипировку бойцов спецподразделения и подержали в руках боевое оружие.

«Подобные встречи стали традиционными. Нам очень приятно, что дети и молодежь приходят в гости, интересуются нашей работой», - отметил командир ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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