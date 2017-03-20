В Пскове бойцы ОМОН провели день открытых дверей для студентов ПсковГУ

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Бойцы ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области в преддверии Дня войск национальной гвардии провели день открытых дверей для студентов Псковского государственного университета.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, знакомство с отрядом началось с краткого экскурса в историю создания подразделения. Ребятам рассказали об основных этапах становления отряда и о последних изменениях, произошедших в ходе формирования Росгвардии.
Затем учащимся показали новейшие образцы стрелкового вооружения, специальных средств, средств связи, а также познакомили с особенностями службы. Студенты с интересом примерили на себя экипировку бойцов спецподразделения и подержали в руках боевое оружие.
«Подобные встречи стали традиционными. Нам очень приятно, что дети и молодежь приходят в гости, интересуются нашей работой», - отметил командир ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов.
Источник: Псковская Лента Новостей