Инспекторы ГИМС призывают псковичей не допускать детей к рекам во время ледохода

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Государственные инспекторы инспекторского отделения № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминают, что с наступлением весны и под воздействием солнечных лучей лед на водоемах быстро подтаивает. Еще более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды, которое подтачивает его снизу.
Близится время ледохода и паводка. Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Однако, перед вскрытием рек и водоемов он становится рыхлым и слабым. Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически.
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
«Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью», - призывают спасатели.
Источник: Псковская Лента Новостей