Инспекторы ГИМС призывают псковичей не допускать детей к рекам во время ледохода

Государственные инспекторы инспекторского отделения № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминают, что с наступлением весны и под воздействием солнечных лучей лед на водоемах быстро подтаивает. Еще более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды, которое подтачивает его снизу.

Близится время ледохода и паводка. Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Однако, перед вскрытием рек и водоемов он становится рыхлым и слабым. Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически.

Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

«Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью», - призывают спасатели.

Источник: Псковская Лента Новостей