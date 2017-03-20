От двух «нерадивых» фермеров в Псковской области отобрали гранты

Двух «нерадивых» фермеров в Псковской области обязали вернуть грантовую поддержку в региональный бюджет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания администрации 20 марта сообщил начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов.

Он рассказал, что за 5 лет грантовую поддержку получили 103 фермера. «Сегодня очень модно быть фермером, но, к сожалению, средств на всех не хватает. На 1 грант подают заявление 4-5 человек. "Проскакивают" у нас и нерадивые фермеры, но их единицы. За пять лет от двух фермеров мы гранты отобрали, остальные работают», - пояснил он.

В 2016 году грантовую поддержку получили 23 начинающих фермеров и 5 - семейных животноводческих ферм.

«Наши фермеры - молодцы, продукция фермерских хозяйств пользуется популярностью», - добавил Николай Романов.

Председатель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Псковской области Александр Конашенков отметил, что в 2017 году грантовую поддержку смогут получить лишь 10 фермерских хозяйств. «Это мизер», - высказал мнение фермер.

«10 - реально мало», - признал губернатор Андрей Турчак, поручив проработать вопрос о получении дополнительного финансирование по линии Минсельхоза.

Источник: Псковская Лента Новостей