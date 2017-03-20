От двух «нерадивых» фермеров в Псковской области отобрали гранты

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Двух «нерадивых» фермеров в Псковской области обязали вернуть грантовую поддержку в региональный бюджет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания администрации 20 марта сообщил начальник главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николай Романов.
Он рассказал, что за 5 лет грантовую поддержку получили 103 фермера. «Сегодня очень модно быть фермером, но, к сожалению, средств на всех не хватает. На 1 грант подают заявление 4-5 человек. "Проскакивают" у нас и нерадивые фермеры, но их единицы. За пять лет от двух фермеров мы гранты отобрали, остальные работают», - пояснил он.
В 2016 году грантовую поддержку получили 23 начинающих фермеров и 5 - семейных животноводческих ферм.
«Наши фермеры - молодцы, продукция фермерских хозяйств пользуется популярностью», - добавил Николай Романов.
Председатель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Псковской области Александр Конашенков отметил, что в 2017 году грантовую поддержку смогут получить лишь 10 фермерских хозяйств. «Это мизер», - высказал мнение фермер.
«10 - реально мало», - признал губернатор Андрей Турчак, поручив проработать вопрос о получении дополнительного финансирование по линии Минсельхоза.
Источник: Псковская Лента Новостей