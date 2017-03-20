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«Филькиной грамотой» и «неуважением к селу» назвал Андрей Турчак представленную стратегию развития сельских территорий до 2030 года

20.03.2017 14:42 ПЛН, Псков

Вопрос об утверждении стратегии устойчивого развития сельских территорий Псковской области до 2030 года снят с рассмотрения на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Проект документа, представленный начальником главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николаем Романовым, раскритиковал губернатор Андрей Турчак.

Николай Романов отметил, что стратегия разработана Санкт-Петербургским Государственным аграрным университетом при тесном сотрудничестве с отраслевыми комитетами администрации Псковской области. В ходе разработки стратегии определены цели, приоритеты  развития устойчивого развития сельских территорий до 2030 года и задачи, которые необходимо выполнить, чтобы получить намеченный результат. Основной задачей стратегии является увеличение объемов производства.

«Вы понимаете вообще, о чем идет речь? На каких площадках документ  обсуждался? Он обсуждался с теми, кто живет на сельских территориях?» - поинтересовался губернатор. Николай Романов признал, что документ не обсуждался с сельскими жителями.

«Без этих сегментов - это филькина грамота. Стратегия должна обсуждаться максимально широко в разрезе каждого сельского поселения. Вы должны были обсудить ее там, а потом уже выносить на обсуждение в Псков. То, что происходит сейчас, это неуважение к селу», - высказал мнение Андрей Турчак.

Глава региона подчеркнул, что стратегия должна быть обсуждена с сельскими библиотекарями, директорами школ, руководителями домов культуры.

«Мы снимаем вопрос с рассмотрения, и вы идете на землю с этой стратегией, проводите встречи и сходы. Это серьезный документ, который предусматривает развитие жизни на селе до 2030 года. С учетом современных миграционных процессов вы должны ответить на главный вопрос - как вы закрепите наших жителей на сельской территории, чтобы они не уезжали из села в райцентр, из райцентра - в Псков, а из Пскова - за пределы региона. Документ не менее серьезный, чем стратегия демографической политики. Эти стратегии должны быть между собой синхронизированы. Сейчас вы собираетесь нам сдать набор букв», - обратился губернатор к Николаю Романову.

Источник: Псковская Лента Новостей



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