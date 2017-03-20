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За последние годы в Псковской области не допущено гибели детей на водных объектах в оздоровительных лагерях

20.03.2017 15:09 ПЛН, Псков

За последние годы в Псковской области не допущено гибели детей на водных объектах в оздоровительных лагерях. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе заседания администрации Псковской области сообщил руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

По просьбе губернатора Андрея Турчака глава ведомства рассказал о мероприятиях, которые проводятся в регионе для того, чтобы не допустить трагедии, которая произошла на озере в Карелии в 2016 году.

Валерий Филимонов отметил, что уже в апреле начнется подготовка матросов-спасателей, которые будут работать на пляжах в оздоровительных лагерях. С 1 июня и до конца купального сезона будет проходить месячник по безопасности на воде.

В регионе 14 лагерей имеют пляжи, которые проходят освидетельствование до начала купального сезона. По словам Валерия Филимонова, 80-90% лагерей получают допуск до эксплуатации пляжей сразу, остальные оперативно устраняют нарушения и также допускаются к использованию.

Во время летних каникул ведомство проводит обязательные профилактические мероприятия, оказывает всестороннюю методическую помощь руководителям лагерей. 

«Благодаря проводимым за последние годы мероприятиям гибели детей на водных объектах в оздоровительных лагерях допущено не было», - заключил Валерий Филимонов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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