Андрей Турчак: Сентябрь - крайняя сдвижка введения в эксплуатацию Псковского перинатального центра

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
В региональную программу «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2016 годы» внесены изменения в части финансового обеспечения мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г. Пскове и корректировки сроков реализации мероприятий с учетом сроков, установленных приоритетным проектом «Технологии и комфорт - матерям и детям». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий документ на заседании администрации региона представил руководитель госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.
Он отметил, что сумма, выделенная на данные цели, остается прежней. Это 403 млн рублей на 2017 год. Меняются только сроки, в связи с чем внесены изменения в целевые индикаторы.
Завершение реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра мощностью 110 коек в г. Пскове предусмотрено в сентябре 2017 года.
«Вы понимаете, что это крайняя сдвижка, никаких изменений больше быть не должно. Сентябрь - срок ввода перинатального центра со всеми вытекающими. Главное, чтобы вы это понимали», - обратился губернатор Андрей Турчак к Игорю Потапову и своему заместителю Александру Кузнецову.
Источник: Псковская Лента Новостей