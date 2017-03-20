Андрей Турчак: Сентябрь - крайняя сдвижка введения в эксплуатацию Псковского перинатального центра

В региональную программу «Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2016 годы» внесены изменения в части финансового обеспечения мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в г. Пскове и корректировки сроков реализации мероприятий с учетом сроков, установленных приоритетным проектом «Технологии и комфорт - матерям и детям». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий документ на заседании администрации региона представил руководитель госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Он отметил, что сумма, выделенная на данные цели, остается прежней. Это 403 млн рублей на 2017 год. Меняются только сроки, в связи с чем внесены изменения в целевые индикаторы.

Завершение реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра мощностью 110 коек в г. Пскове предусмотрено в сентябре 2017 года.

«Вы понимаете, что это крайняя сдвижка, никаких изменений больше быть не должно. Сентябрь - срок ввода перинатального центра со всеми вытекающими. Главное, чтобы вы это понимали», - обратился губернатор Андрей Турчак к Игорю Потапову и своему заместителю Александру Кузнецову.

Источник: Псковская Лента Новостей