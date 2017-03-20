Пострадавшая при ограблении почты в Цапельке оказалась родной тетей вора

Пострадавшая при ограблении почты в Цапельке почтальон оказалась родной тетей вора. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

«Местные жители перестали верить душещипательной истории сотрудницы почты о том, как грабитель ударил её головой о стол и распылил баллончик. Дело в том, что подозреваемый в преступлении двадцатилетний молодой человек оказался родным племянником якобы пострадавшей женщины», - сообщает ГТРК «Псков».

После ограбления оказалось, что следов грабителя на почту нет. В день ограбления выпало много снега - около 10 сантиметров. Следов преступника на почту не было, были только следы с почты. Он сидел в самом помещении.

По словам местных жителей, сотрудница почты, которая утверждала, что злоумышленник ее ударил лицом об стойку и прыснул перцовым баллончиком в лицо, пришла на работу «абсолютно нормальная, красных кругов никаких, ни синяков от удара, нет абсолютно ничего».

Со ссылкой на полицию ГТРК Псков сообщает, что сотрудница почты также отдала племяннику мобильный телефон, чтобы тот его разбил для пущей убедительности, что ограбление настоящее.

Обвиняемый приехал на дело из Санкт-Петербурга. Потом вернулся туда с деньгами. Там злоумышленника задержали правоохранители.

Как сообщалось ранее, утром 14 января 2017 года молодой человек в медицинской маске вошел в здание почтового отделения в деревне Цапелька Стругокрасненского района. В помещении он распылил в лицо работницы слезоточивый газ из баллончика, похитил крупную сумму денег и скрылся - почти полмиллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 статьи 162 «Разбой» УК Российской Федерации.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, 23 февраля в Санкт-Петербурге подозреваемый был задержан. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей