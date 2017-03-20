3,2 млн рублей выделят псковским работодателям на оплату труда инвалидов

В 2017 году бюджетом Псковской области предусмотрено 3 млн 200 тысяч рублей на возмещение юридическим лицам понесенных затрат по оплате труда инвалидов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные были озвучены руководителем Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергеем Аржаниковым на заседании администрации региона 20 марта.

Он пояснил, что областным законом «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Псковской области» предусматривается возмещение юридическим лицам понесенных затрат по оплате труда инвалидов, но не более чем за 6 месяцев в течение одного года. Объем субсидий определяется в размере 50 процентов от фактически выплаченных организациями сумм по оплате труда каждого инвалида в месяц, но не более минимального размера оплаты труда.

В 2016 году на реализацию вышеуказанного закона было израсходовано 3 млн 283 тысяч рублей.

В постановление «О внесении изменений в положение о порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате труда инвалидов» вносятся некоторые изменения. В частности, при заключении соглашения о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан выплачивать заработную плату работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Псковской области. Кроме того, работодатель не должен иметь задолженностей по выплате заработной платы, обязан достигать целевые показатели по результативности использования субсидии и возвращать средства в случае нарушения условий и недостижении показателей результативности.

В соответствии с заключением прокуратуры коррупциогенных факторов в проекте не выявлено, замечания отсутствуют.

Источник: Псковская Лента Новостей