Три сильных космо-фильма 20-го века, которые нужно посмотреть сейчас

Астрологией называется наука о взаимодействии звезд и земного мира, в частности, людей, населяющих его. 20 марта, дата, приуроченная весеннему равноденствию, все те, кто так или иначе связан с этим учением, отмечают неофициальный праздник – День астрологии.

Веками наши предки и современники пытаются постичь таинство небесных светил, получить ответы на все актуальные вопросы с помощью просторов за гранью нашей планеты. Возможно, современные художественно-фа нтастические фильмы помогут найти то, что так долго скрывалось от внимания человека?

Фильм «Человек с планеты Земля» (1959), доступный на https://www.ivi. ru/watch/168089 , относится к категории биографических фильмов и посвящен Константину Циолковскому. Простой учитель из провинции уже в молодые годы поражал общественность своими изобретениями. А идеи изобретателя воодушевленно принимались самыми талантливыми и именитыми учеными тех времен. Константин Эдуардович был одним из самых ярых фанатов Космоса еще в те времена. Вот только чиновники Императорского Технического общества предпочитали закрывать глаза на смелые предложения и отклонять проекты с пометкой «Это фантастика». Возможно, не будь таких препятствий, первый межпланетный перелет случился бы намного раньше? «Солярис» – творение знаменитого режиссера Стивена Содерберга, ставшее, пожалуй, самой сильной на сегодняшний день фантастической экранизацией. Основой для фантастической киноленты стал одноименный роман Станислава Лема. Психолог Крис Кельвин отправляется на космическую станцию «Солярис», надеясь раскрыть причину странных сообщений и, желательно, раз и навсегда покончить с «соляристикой», не приносящей никаких результатов. На первый взгляд, среди обитателей космической станции царит абсолютное сумасшествие. Но, спустя немного времени Крис и сам попадает в плен наваждений. Иначе откуда здесь появилась Хари – возлюбленная психолога, покончившая жизнь самоубийством еще несколько лет назад? Фильм «Чужой» был снят еще в 1979-м году и стал одним из первых фантастических космо-триллеров. Несмотря на солидный возраст, до сих пор «Чужой» остается классикой. Классикой, которую хочется пересматривать. Космический корабль грузового назначения возвращается на земли и получает странный сигнал с незнакомой планеты. Смельчаки решаются на внеплановую посадку и попадают на новую «Землю», покрытую непонятными предметами. Они еще не знают, какую опасность хранят в себе гигантские коконы…

Источник: Псковская Лента Новостей