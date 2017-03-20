За выделение средств на переселение граждан из аварийного жилья проголосовали депутаты Великолукской гордумы

За выделение средств на переселение граждан из аварийного жилья проголосовали депутаты Великолукской городской Думы во время внеочередного 66-го заседания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки.

Как пояснила и. о. начальника финансового управления Наталья Дмитриева, эти деньги будут направлены из городской казны на реализацию четвертого этапа программы по переселению граждан.

«На протяжении четырех лет ко мне обращаются великолучане, которые ждут расселения из ветхих домов, - прокомментировал ее выступление заместитель главы города, депутат гордумы Николай Андросович. - Решение об очередном выделении средств на эту программу правильное, ведь мы для того и работаем, чтобы решать вопросы горожан. Поэтому предлагаю поддержать данное предложение».

С ним согласилось подавляющее большинство депутатов, в итоге единственный пункт повестки дня - о внесении изменений и дополнений проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов - был принят практически единогласно.

Источник: Псковская Лента Новостей