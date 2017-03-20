За выделение средств на переселение граждан из аварийного жилья проголосовали депутаты Великолукской гордумы

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
За выделение средств на переселение граждан из аварийного жилья проголосовали депутаты Великолукской городской Думы во время внеочередного 66-го заседания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации г. Великие Луки.
Как пояснила и. о. начальника финансового управления Наталья Дмитриева, эти деньги будут направлены из городской казны на реализацию четвертого этапа программы по переселению граждан.
«На протяжении четырех лет ко мне обращаются великолучане, которые ждут расселения из ветхих домов, - прокомментировал ее выступление заместитель главы города, депутат гордумы Николай Андросович. - Решение об очередном выделении средств на эту программу правильное, ведь мы для того и работаем, чтобы решать вопросы горожан. Поэтому предлагаю поддержать данное предложение».
С ним согласилось подавляющее большинство депутатов, в итоге единственный пункт повестки дня - о внесении изменений и дополнений проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов - был принят практически единогласно.
Источник: Псковская Лента Новостей