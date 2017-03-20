Больше тысячи шаров и флажков получили псковичи из рук активистов движения «Свое!» на празднике в честь воссоединения Крыма с Россией

18 марта в Пскове отметили третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этом году к праздничным мероприятиям присоединилось движение «Свое!».

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей координатор движения «Свое!», депутат Псковской гордумы Елена Полонская, на празднике в Пскове активисты раздали более тысячи флажков и шаров с символикой движения.

««Крымская весна» - символ возрождения нашей страны, ее духа и силы, - отметила Елена Полонская. - Воссоединение Крыма с Россией значительно подняло патриотические настроения нашего народа. Это очень важное событие. Движение «Свое!» первый раз принимал участие в подобном мероприятии. Для нас этот праздник очень значим. Мы постарались сделать его еще более ярким и незабываемым. Я считаю, что в Пскове получился народный, общий на всех праздник. Да еще и день выдался теплый. Настоящая весна. Крымская, псковская – тоже, своя, общая для всех нас!»

Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией, в Псковской области прошли в Пскове и Великих Луках. В Великих Луках десятки горожан, представители трудовых коллективов и молодежи собрались на площади Ленина, где прошел праздничный митинг-концерт.

В Пскове праздник состоялся в Детском парке. Вместе с псковичами участие в празднике приняли губернатор Псковской области Андрей Турчак, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Пскова Иван Цецерский. Они общались и фотографировались с горожанами. Всего митинг-концерт посетили около 4 тысяч псковичей и гостей города.

Источник: Псковская Лента Новостей