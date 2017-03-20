Псковский омбудсмен и профсоюзы проведут совместную работу по оценке реальной ситуации в сфере оплаты труда бюджетников

Сегодня, 20 марта, в Доме профсоюзов состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в ходе встречи обсуждалась ситуация, связанная с социально-экономическим положением работающего населения на территории региона, в том числе шла речь о базовом требовании профсоюзов об индексации должностных окладов работников бюджетной сферы - как об одном из способов повышения заработной платы, закрепленном в региональном и федеральном законодательстве (134 статья Трудового кодекса РФ).

Была рассмотрена информация о размере заработной платы этой категории работников в аспекте исполнения майских указов президента РФ, а также вопросы, связанные с соотношением размера заработной платы в 2016 году к аналогичным периодам 2015 года.

«Было принято решение об обмене имеющимися статистическими сведениями о размере заработной платы, полученными из официальных источников и по результатам собственного мониторинга. Мы договорились провести совместную работу по оценке реальной ситуации в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы и формализовать ее в план рабочих действий. Также полагаем целесообразным обратиться с законодательной инициативой к Псковскому областному Собранию и Государственной Думе РФ по закреплению в соответствующих нормативных актах минимального уровня индексации заработной платы и обеспечения ее ежегодного пересмотра», — прокомментировала Ульяна Михайлова итоги встречи с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым.

Источник: Псковская Лента Новостей