Сегодня: Понедельник, 20 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков,...26



Псковский омбудсмен и профсоюзы проведут совместную работу по оценке реальной ситуации в сфере оплаты труда бюджетников

20.03.2017 16:21 ПЛН, Псков

Сегодня, 20 марта, в Доме профсоюзов состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в ходе встречи обсуждалась ситуация, связанная с социально-экономическим положением работающего населения на территории региона, в том числе шла речь о базовом требовании профсоюзов об индексации должностных окладов работников бюджетной сферы - как об одном из способов  повышения заработной платы, закрепленном в региональном и федеральном законодательстве (134 статья Трудового кодекса РФ).

Была рассмотрена информация о размере заработной платы этой категории работников в аспекте исполнения майских указов президента РФ, а также вопросы, связанные с соотношением размера заработной платы в 2016 году к аналогичным периодам 2015 года.

«Было принято решение об обмене имеющимися статистическими сведениями о размере заработной платы, полученными из официальных источников и по результатам собственного мониторинга. Мы договорились провести совместную работу по оценке реальной ситуации в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы и формализовать ее в план рабочих действий. Также полагаем целесообразным обратиться с законодательной инициативой к Псковскому областному Собранию и Государственной Думе РФ по закреплению в соответствующих нормативных актах минимального уровня индексации заработной платы и обеспечения ее ежегодного пересмотра», — прокомментировала Ульяна Михайлова итоги встречи с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 11 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31