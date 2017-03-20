Сегодня: Понедельник, 20 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сергей Стиллавин меняет профессию Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков,...26



Областная библиотека приглашает к участию в региональной научно-практической экологической конференции

20.03.2017 17:42 ПЛН, Псков

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 28 марта 2017 года ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» проводит региональную научно-практическую экологическую конференцию «Заповедные места Псковской области: библиотеки в формировании экологической культуры».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, мероприятие пройдет на базе Бежаницкой центральной районной библиотеки.

Организаторы конференции: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и Бежаницкая центральная районная библиотека им. А. П. Философовой.

В работе конференции примут участие представители Управления Росприроднадзора по Псковской области, государственного природного заповедника «Полистовский», Псковский государственный университет, МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых», ведущие специалисты ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, руководители и специалисты муниципальных библиотек области.

 На конференции предполагается рассмотреть вопросы воспитания экологической культуры населения, акцентировать внимание участников на особо охраняемых природных территориях Псковской области, в том числе заповедника «Полистовский», и «Красной книге Псковской области» как неотъемлемой части экологической культуры региона. Также будут представлены эффективные практики муниципальных библиотек Псковской области по экологическому просвещению населения и продемонстрирована роль фольклора и современной литературы в формировании экологической культуры молодежи.

Конференция состоится 28 марта в 11 часов по адресу: п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 17, Бежаницкая центральная районная библиотека им. А. П. Философовой.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31