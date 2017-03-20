Областная библиотека приглашает к участию в региональной научно-практической экологической конференции

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации 28 марта 2017 года ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» проводит региональную научно-практическую экологическую конференцию «Заповедные места Псковской области: библиотеки в формировании экологической культуры».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной библиотеке, мероприятие пройдет на базе Бежаницкой центральной районной библиотеки.

Организаторы конференции: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и Бежаницкая центральная районная библиотека им. А. П. Философовой.

В работе конференции примут участие представители Управления Росприроднадзора по Псковской области, государственного природного заповедника «Полистовский», Псковский государственный университет, МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых», ведущие специалисты ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, руководители и специалисты муниципальных библиотек области.

На конференции предполагается рассмотреть вопросы воспитания экологической культуры населения, акцентировать внимание участников на особо охраняемых природных территориях Псковской области, в том числе заповедника «Полистовский», и «Красной книге Псковской области» как неотъемлемой части экологической культуры региона. Также будут представлены эффективные практики муниципальных библиотек Псковской области по экологическому просвещению населения и продемонстрирована роль фольклора и современной литературы в формировании экологической культуры молодежи.

Конференция состоится 28 марта в 11 часов по адресу: п. Бежаницы, ул. Смольная, д. 17, Бежаницкая центральная районная библиотека им. А. П. Философовой.

Источник: Псковская Лента Новостей