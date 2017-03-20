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До плюс 7 градусов прогреется воздух в Псковской области во вторник

20.03.2017 17:57 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер  южных направлений  5-10 м/сек.

Температура по области:  ночью  -1…+4 градуса,  днем +2…+7 градусов.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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