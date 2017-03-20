До плюс 7 градусов прогреется воздух в Псковской области во вторник

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
|
Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер южных направлений 5-10 м/сек.
Температура по области: ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов.
Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.
Источник: Псковская Лента Новостей