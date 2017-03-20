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Открыт прием документов от кандидатов на должность председателя Псковского районного суда

20.03.2017 18:20 ПЛН, Псков

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявляет об открытии вакантных должностей, сообщает сайт коллегии. Открыты вакансии:

- председателя Псковского районного суда Псковской области;

- федерального судьи Псковского городского суда Псковской области;

- мирового судьи судебного участка № 3 в границах административно-территориального образования «Гдовский район».

Документы и заявления, указанные от претендентов принимаются с 17 марта. по 17 апреля 2017 г. Псков,  ул. Р. Люксембург, д.19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Последний день приема документов – 17 апреля 2017 г.

Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07.

Источник: Псковская Лента Новостей



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