Открыт прием документов от кандидатов на должность председателя Псковского районного суда

|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
Квалификационная коллегия судей Псковской области объявляет об открытии вакантных должностей, сообщает сайт коллегии. Открыты вакансии:
- председателя Псковского районного суда Псковской области;
- федерального судьи Псковского городского суда Псковской области;
- мирового судьи судебного участка № 3 в границах административно-территориального образования «Гдовский район».
Документы и заявления, указанные от претендентов принимаются с 17 марта. по 17 апреля 2017 г. Псков, ул. Р. Люксембург, д.19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Последний день приема документов – 17 апреля 2017 г.
Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07.
Источник: Псковская Лента Новостей