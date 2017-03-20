Более 450 детей из Псковской области смогут отдохнуть на Черном море

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Прокуратура обязала Пушкиногорскую межрайонную больницу вести учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
В этом году более 450 школьников Псковской области смогут отдохнуть и оздоровиться на Черноморское побережье, сообщил в понедельник, 20 марта, начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов на заседании администрации области под руководством губернатора Андрея Турчака.
Ребята отправятся в «Артек», «Смену» и «Орленок».
По данным Управления образования, на сегодняшний день подано более 20 тыс заявок на детские путевки в различные типы оздоровительных лагерей.
Средняя стоимость путевки в загородные детские оздоровительные лагеря составит 15 тыс 687 рублей, в санаторно-оздоровительные лагеря - 19 тыс 782 рублей.
Оплата стоимости путевок в загородные и санаторные оздоровительные лагеря из средств областного бюджета, в зависимости от категории детей, будет составлять от 50 до 100% средней стоимости путевки.
В зависимости от категории детей родители будут оплачивать от 5 до 50% стоимости путевки.
В бюджете Псковской области на 2017 год на оздоровление детей в детских лагерях региона запланировано более 76 млн рублей. В регионе будут работать 206 оздоровительных лагерей и баз отдыха, из них 21 – загородные.
Подготовка оздоровительных учреждений начата, рассказал Александр Седунов. В помещениях идет ремонт, решается вопрос с кадрами. 350 студентов Псковского государственного университета проходят подготовку в Школе вожатского мастерства.
Губернатор области Андрей Турчак поинтересовался, каким образом будет обеспечиваться безопасность нахождения детей в загородных лагерях, чтобы избежать повторения несчастного случая, который произошел в прошлом году в Карелии. «В этом направлении осуществляется тесное взаимодействие с Управлением МВД России по Псковской области», - ответила директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова.
Также Андрей Турчак дал поручение Государственному комитету по транспорту отдельно проработать вопрос доставки детей в загородные лагеря и обратно в соответствии с требованиями законодательства, согласно которым возраст транспортного средства для этих целей не может превышать 10 лет.
Источник: Псковская Лента Новостей