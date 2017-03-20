Сегодня: Понедельник, 20 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин меняет профессию Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта

Сроки выставления на продажу бассейна «Электрон» пока неизвестны, потому что кредиторы определяются со стоимостью объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей конкурсный управляющий спорткомплекса «Электрон» Сергей Новиков,...27



Более 450 детей из Псковской области смогут отдохнуть на Черном море

20.03.2017 21:43 ПЛН, Псков

В этом году более 450 школьников Псковской области смогут отдохнуть и оздоровиться на Черноморское побережье, сообщил в понедельник, 20 марта, начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов на заседании администрации области под руководством губернатора Андрея Турчака.

Ребята отправятся в «Артек», «Смену» и «Орленок».

По данным Управления образования, на сегодняшний день подано более 20 тыс  заявок на детские путевки в различные типы оздоровительных лагерей.

Средняя стоимость путевки в загородные детские оздоровительные лагеря составит 15 тыс 687 рублей, в санаторно-оздоровительные лагеря - 19 тыс 782 рублей.

Оплата стоимости путевок в загородные и санаторные оздоровительные лагеря из средств областного бюджета, в зависимости от категории детей, будет составлять от 50 до 100% средней стоимости путевки.

В зависимости от категории детей родители будут оплачивать от 5 до 50% стоимости путевки.

В бюджете Псковской области на 2017 год на оздоровление детей в детских лагерях региона запланировано более 76 млн рублей.  В регионе будут работать 206 оздоровительных лагерей и баз отдыха, из них 21 – загородные.

Подготовка оздоровительных учреждений начата, рассказал Александр Седунов. В помещениях идет ремонт, решается вопрос с кадрами. 350 студентов Псковского государственного университета проходят подготовку в Школе вожатского мастерства.

Губернатор области Андрей Турчак поинтересовался, каким образом будет обеспечиваться безопасность нахождения детей в загородных лагерях, чтобы избежать повторения несчастного случая, который произошел в прошлом году в Карелии. «В этом направлении осуществляется тесное взаимодействие с Управлением МВД России по Псковской области», - ответила директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова.

Также Андрей Турчак дал поручение Государственному комитету по транспорту отдельно проработать вопрос доставки детей в загородные лагеря и обратно в соответствии с требованиями законодательства, согласно которым возраст транспортного средства для этих целей не может превышать 10 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31